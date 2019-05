Côte d'Ivoire : Soutenance du BTS, les dates sont connues

Les candidats à la soutenance du Brevet technicien supérieur (BTS) sont désormais fixés sur les dates de composition. Selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les compositions se tiendront du mardi 28 au mercredi 29 mai 2019.

Les soutenances du BTS prévues fin mai

"Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique porte la connaissance des candidats à la soutenance de rapports de stage du BTS que les compositions se dérouleront du mardi 28 au mercredi 29 mai 2019", indique un communiqué émanant de la direction des examens et concours (DECO).

La note précise que la liste des centres ainsi que la répartition des jurys pourront être consultées à la direction des examens et des concours ou en ligne sur la plateforme www.examensbts.net ou www.dexco.ci. La direction des examens et concours notifie que ce "communiqué tient lieu de convocation individuelle".

La session 2018 du BTS a enregistré un taux d'admissibilité de 57 %, avait annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Albert Mabri Toikeusse, lors d'un point de presse le 22 octobre 2018.

"Sur 44 658 candidats inscrits, 44 069 étaient présents. 25 027 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d’admissibilité de 57 %", déclarait le ministre. Ce résultat dévoilait un taux d'admission de 53 % pour les filles contre 47 % chez les garçons. En 2017, le taux de réussite du BTS était de 71 % et 58 % en 2016.

Pour cette année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé l'opération d'enrôlement et de réception des dossiers le lundi 6 mai 2019. Elle s'achève le mercredi 22 mai. Les prétendants au BTS devront se rendre dans leurs établissements d'origine pour les candidats officiels de 2e année et à la Direction des examens et des concours en ce qui concerne ceux de la première année préparant le diplôme.