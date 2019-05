Cameroun – Basketball : Joel Embiid en souffrance avec son club

Le joueur de Philadelphie Joel Embiid n’est pas au sommet de son art depuis le début des play-offs en NBA. Son équipe est menée 3 victoires contre 2 par Toronto après avoir pourtant dominé 2-1.

Joel Embiid pas en forme, les Sixers en méforme dans la Conférence est.

Cette fois ça passe ou ça casse pour Joel Embiid et Philadelphie. La franchise américaine est désormais menée (3-2) dans les play-offs de la Conférence est. Les Sixers doivent absolument s’imposer dans la nuit de jeudi à vendredi s’ils veulent atteindre les finales. Pour cela ils ont besoin d’un Embiid en grande forme pour renverser les Canadiens de Toronto.

Le Camerounais, malade depuis le début des play-offs, est clairement en train de passer à côté de sa fin de série. L’intérieur des Sixers, pas aussi dominant que d’habitude déjà lors du premier tour face à Brooklyn, n’arrive donc pas à passer au-dessus de ses pépins de santé. Blessé au genou en fin de saison régulière, le joueur de 25 ans ne semblait déjà pas à 100%. Pressenti pour manquer le Game 4, Embiid est apparu une nouvelle fois affaibli la nuit dernière. Trop affaibli. Sur les deux défaites, il a planté 24 points, 12 rebonds à 7/17 en cumulé !! On ajoutera à ça 8 ballons perdus.

« Ça craint. Je sais que je dois faire un meilleur travail si on veut gagner. Je dois faire plus de choses. Si je veux scorer, je dois me montrer. Poser des écrans, faire un meilleur job au rebond. C’est à moi de faire tout ça, je dois juste faire plus », a reconnu le natif de Yaoundé.