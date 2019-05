Côte d'Ivoire : FPI, quelle réconciliation Affi N'Guessan espère-t-il avec Gbagbo ?

Pascal Affi N'Guessan s'est voulu très amer vis-à-vis de Laurent Gbagbo après leur rendez-vous manqué de mars dernier. Le président d'une tendance du FPI a toutefois indiqué qu'il est en contact avec son mentor pour une réconciliation au sein du parti.

Laurent Gbagbo - Pascal Affi N'Guessan, l'impossible entente ?

Le Front populaire ivoirien (FPI) s'est cassé en deux, depuis la chute du pouvoir en 2011. La tendance modérée dirigée par Pascal Affi N'Guessan, et celle plus rigide conduite par feu Abou Drahamane Sangaré et reprise en main par Laurent Gbagbo. En dépit de toutes les tentatives pour recoller les morceaux de ce parti à idéologie socialiste, le fossé semble de plus en plus grandissant.

Le Lion du Moronou affirmait en effet, après sa rencontre manquée avec le Woody de Mama, le 21 mars dernier, que Laurent Gbagbo était le véritable maître artificier de la dissidence qui secoue le FPI. Poursuivant, il ajoute que l'ancien président ivoirien a fait montre d'un certain mépris à son égard, ce qu'il trouve totalement "inacceptable". Aussi, a-t-il préféré rebrousser chemin plutôt que de se soumettre au préalable qui allait l'assassiner politiquement.

La réaction de l'ancien Premier ministre envers l'homme qui l'a imposé au sein du FPI envers et contre tous a été d'autant plus énergique, que plusieurs de ses proches, notamment le SG du FPI Agnès Monnet, Alphonse Voho Sahi et bien d'autres pro-Affi ont fini par le lâcher.

Cependant, lors de la célébration, à Adzopé, de la fête de la liberté de la tendance FPI qu'il dirige, le Député de Bongouanou a déclaré qu'il est en contact avec Laurent Gbagbo en vue de la réunification du FPI.

Coup de bluff ou révélation de manoeuvres souterraines en vue de rapprocher les deux parties du FPI ?

Si Affi N'Guessan semble favorable à cette issue, le PDCI venant officiellement de prendre ses distances vis-à-vis de son parti, du côté de la tendance proche de Laurent Gbagbo, la page Affi semble être définitivement tournée. À moins qu'il décide de faire profil bas et reconnaître l'autorité du fondateur du parti.