Foot : La CAF reporte de trois mois les éliminatoires de la CAN U23

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le report de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans en septembre. Les derniers matches qualificatifs vont se jouer en septembre.

La CAF se justifie par rapport au déroulement de la CAN 2019 en Egypte.

Changement de programme pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations U23. Initialement prévus en juin (5 au 10), les derniers matches qualifications se joueront trois mois plus tard. En a ainsi décidé la Confédération africaine de football (CAF).

Dans un communiqué publié sur son site mardi le 14 mai, la CAF justifie cette décision du fait de la préparation de la CAN 2019 en ce même mois de juin en Egypte. Le pays des Pharaons est également l’hôte de la CAN U23. « Le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Total U23 Egypte 2019 a été reporté entre le 2 et le 10 septembre, au lieu du 3 au 11 juin annoncé précédemment », annonce le texte.

« Cette décision fait suite à une recommandation du Comité Exécutif de la CAF lors de sa dernière réunion du 11 avril 2019 au Caire en raison de la proximité des dates initiales avec la Coupe d'Afrique des Nations Total Egypte 2019 qui se tiendra du 21 juin au 19 juillet 2019 », explique la CAF. Sept rencontres sont au menu de ce dernier tour : Afrique du Sud – Zimbabwe ; Zambie – Congo ; Ghana – Algérie ; Cameroun – Tunisie ; Côte d’Ivoire – Guinée ; Soudan – Nigeria ; Maroc – Mali.

Les vainqueurs de ces confrontations seront qualifiés pour le tournoi final. Lequel va se disputer du 8 au 22 novembre 2019. Les trois premiers de la CAN TOTAL U-23 représenteront le continent africain aux Jeux Olympiques d’été de Tokyo en 2020.