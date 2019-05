Côte d’Ivoire : Evénements de Béoumi, Ahoussou Jeannot condamne

Après deux jours d’horreurs à Béoumi, le président du sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, condamne les violences survenues dans la ville la semaine passée.

Les affrontements à Beoumi ont fait 9 morts

Mercredi et jeudi derniers, des affrontements entre communautés malinké et baoulé avaient occasionné la mort de 9 personnes et 84 blessés. Ces violences parties d’une banale altercation entre deux groupes de conducteurs de moto-taxis, se sont muées en affrontements intercommunautaires, causant également d’importants dégâts dont des commerces incendiés. Plusieurs médiations des autorités administratives, politiques, militaires et coutumières de la ville ont finalement permis de mettre un terme aux affrontements, et le calme est revenu à Béoumi.

Ahoussou solidaire des populations de Béoumi

« Le 15 mai 2019, la ville de Béoumi a été le théâtre de graves et tristes événements qui ont causé de nombreux blessés et des pertes en vies humaines. En tant que fils de la région, je présente mes sincères condoléances aux familles endeuillées et ma compassion aux blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement. J'adresse mes félicitations aux autorités administratives, militaires et politiques pour leur prompte réaction qui a permis d'arrêter ces violences d'une autre époque, je les encourage à persévérer dans la recherche de solutions pour la résolution définitive de ce conflit. Je m'associe aux condamnations unanimes de ces actes de violence, contraires à l'esprit de paix et de cohésion sociale chers à notre pays la Côte d'Ivoire. Je souhaite ardemment un retour au calme et à la paix, en appelant à la responsabilité de tous pour préserver l'harmonie et la cohésion au sein de toutes les communautés vivant à Béoumi et partout en Côte d'Ivoire ».

Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO.