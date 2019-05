Retour de Gbagbo, Kouadio Konan Bertin prépare un coup

Kouadio Konan Bertin (KKB) s' est résolument engagé pour le retour de l' ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L' ex président de la Jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) s' était envolé pour la France, où il a été reçu par Abdou Diouf, ex-chef d'Etat sénégalais. Ce lundi 20 mai 2019, l' on apprend que KKB a posé ses valises au Ghana.

Kouadio Konan Bertin reçu par Jerry Rawlings

Kouadio Konan Bertin n' a jamais caché son désir de voir Laurent Gbagbo retrouver la terre de ses ancêtres. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2015 ne ménage aucun effort pour le retour du "Woody " de Mama. Le 8 mai 2019, l' ex-député de Port-Bouët, commune balnéaire de Côte d' Ivoire, a échangé avec la communauté bété de Yopougon. Au cours des échanges, le "fils" de Bédié avait clairement souhaité "que Gbagbo et Blé Goudé puissent revenir au pays". Pour ce faire, KKB n' entend pas croiser les bras.

Le mercredi 15 mai 2019, Kouadio Konan Bertin s' est rendu en France. Au pays du général De Gaulles, l'ancien responsable de la jeunesse du PDCI a eu une rencontre avec Abdou Diouf. "J'ai décidé de m' investir encore plus dans le processus de réconciliation vraie et de paix dans mon pays. J' ai foi en ce que la paix reviendra dans le pays de Félix Houphouët-Boigny", avait-il confié.

Et KKB d'ajouter : "Avec la foi, on peut déplacer des montagnes, et je me donnerai les moyens d' y arriver. Cela passe par la mobilisation de toutes les forces vives au plan local comme à l'extérieur." Ce sont sûrement ces propos qui ont poussé Kouadio Konan Bertin à prendre le chemin d' Accra. En terre ghanéenne, il a rencontré Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, ce lundi 20 mai 2019. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur la réconciliation nationale. "Il a été question de l' implication de celui-ci dans le processus de réconciliation en Côte d' Ivoire pour lequel l' honorable ne cesse de se battre", indique un communiqué du service de communication de Kouadio Konan Bertin.

Kouadio Konan Bertin a toujours pensé que le retour de Laurent Gbagbo est un élément déclencheur pour la réconciliation entre les Ivoiriens. Face à la communauté bété, il avait réaffirmé sa position. C' est pour cette raison que l' ancien député prône un rapprochement entre Alassane Ouattara et le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI). Le jeudi 25 avril 2019, le président ivoirien avait accordé une audience à Kouadio Konan Bertin. Bien avant, KKB a rendu visite à Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo.