Côte d'Ivoire: La nouvelle étiquette de Guiness présentée à 400 invités

La nouvelle étiquette de Guiness et un nouveau format, la cannette de 50 cl de la même marque, ont été présentés à des invités, plus de 400, les distributeurs, les sous dépôts, les gérants de maquis, les bars d'Abidjan et la presse invitée par la Société de Limonaderie et de Brasserie d'Afrique (SOLIBRA), le vendredi 17 Mai 2019 sur le parking supérieur de Cap Sud.

Guiness presente une nouvelle étiquette

L’ambiance était aussi bien solennelle que chaleureuse pour célébrer ce changement qui vient renforcer la personnalité de Guinness et l’attachement de ses consommateurs. Depuis plus de 350 ans, la Guinness convaint le monde entier (date d’introduction 1759).

Pendant les 4h qu’a duré l’évènement, les invités ont été amenés dans un univers de découverte à travers des prestations artistiques aussi extraordinaires que la texture, la couleur et le goût de la Guinness. Saxophoniste solo, Bébi Philip, Eve, se sont succédés pour faire de ce moment un instant artistique mémorable. Ensuite, Yabongo Love l’égérie de la marque a clôturé avec une prestation époustouflante.

Si l’ambiance festive était au Rendez-Vous, la première partie consacrée à un échange avec la presse et les partenaires a aussi permis à la Direction Marketing de SOLIBRA et de Diageo de répondre aux préoccupations des maillons du réseau de distribution et de la presse.

SOLIBRA et Diageo ont rassuré les invités sur leur engagement à soutenir les communautés. Le programme « Water of Life » mené en 2017, conjointement par les deux compagnies, a permis de rénover une dizaine de pompes à Man et Korhogo.

Rappelons que DIAGEO est propriétaire de la marque GUINNESS que SOLIBRA produit dans le strict respect des normes de qualité du groupe. Une chose sûre, tous les invités sont repartis heureux d’avoir vécu un moment particulier, avec en plus des packs de Guinness en canette et plein de souvenirs.