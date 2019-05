Côte d'Ivoire : Béoumi, le désarmement des populations a demarré

À la suite de l'affrontement entre communautés Baoulé et Malinké, à Béoumi, la semaine dernière, les forces de l'ordre ont lancé une perquisition, domicile par domicile, afin de désarmer les populations.

Béoumi, plusieurs arrestations après des perquisitions

Béoumi a connu des heures chaudes, la semaine dernière, relativement au conflit ayant opposé les autochtones Baoulé aux allogènes Malinké après une altercation entre transporteurs de la ville.

L'on note cependant que des policiers et gendarmes, dont le commissaire de Béoumi, venus en intervention pour ramener le calme ont été blessés par balles. Demontrants ainsi que des populations civiles ont en leur possession des armes à feu.

C'est ainsi que les autorités sécuritaires ivoiriennes ont lancé des perquisitions domiciliaires afin de désarmer toute personne ayant en sa possession une arme. La gendarmerie a d'ailleurs procédé à des arrestations lors de cette opération. À en croire des sources sur place, depuis ce mercredi à 4 heures du matin, la gendarmerie a arrêté sept (7) jeunes et le chef du village de Belakro, M. Konan Djaha.

Le bilan officiel de ces affrontements de Béoumi fait état de 10 morts, 84 blessés et d'importants dégâts matériels. Les autorités politiques, traditionnelles et sécuritaires sont donc à pied d'oeuvre pour ramener le calme et la tranquillité dans cette localité située dans le centre de la Côte d'Ivoire.