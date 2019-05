Cameroun : La Fecafoot dément des problèmes de primes

La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) veut mettre un terme aux rumeurs concernant les primes des Lions indomptables U17, récents vainqueurs de la CAN de leur catégorie en Tanzanie.

La Fecafoot assure avoir payé les primes des Lionceaux

« Il n’existe aucun problème de paiement de primes au sein de la sélection nationale U17 ». Telle est la quintessence du communiqué publié mardi par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). Celle-ci souhaite couper court aux spéculations relatives aux primes des Lions indomptables de moins de 17 ans, vainqueurs de la Coupe d’Afrique de leur catégorie en Tanzanie.

La FECAFOOT assure que les joueurs et leur staff ont tous perçus leurs dus sans en préciser le montant. Et ce, dès leur retour au Cameroun. « Ces différentes primes ont été toutes versées avec décharge, à leurs bénéficiaires et soldées le 29 avril 2019, dès leur arrivée en terre camerounaise avec le trophée de la Can U-17 », souligne le communiqué.

Outre cela, dès leur retour au bercail, les Lions U17 avaient reçu une prime spéciale du chef de l’Etat lorsqu’ils avaient présenté le trophée au ministre des Sports. Les champions d’Afrique ont été invités lundi à la présidence par Paul Biya, lors de la fête de l’Unité célébrée le 20 mai dernier.

Mardi, les joueurs ont quitté leur hôtel, comme l’assure la FECAFOOT. Cependant, selon certaines indiscrétions, ils ont été expulsés et auraient rechigné à percevoir leurs frais de transport jugés trop minables.