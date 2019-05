Côte d'Ivoire: Le vibrant hommage de Blé Goudé à Patty Patricia

C'est un Charles Blé Goudé meurtri, qui rend hommage à Patty Patricia, une jeune dame qui a bravé toutes les intempéries, pour réclamer la libération des deux Ivoiriens poursuivis par la CPI.

Charles Blé Goudé pleure Patty Patricia

Miézan Patricia alias Patty Patricia est décédée ce dimanche, des suites d'une crise de paludisme. Cette jeune dame rentrait en effet, d'un voyage de sa Côte d'Ivoire natale, quand la grande faucheuse a eu raison d'elle au lendemain de son arrivée sur les bords de la Seine.

Ce brusque départ de cette pro-Gbagbo laisse la galaxie patriotique dans l'émoi et la consternation. Ces camarades avec qui elle a fait des marches et autres manifestations en Europe pour la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, alors détenus à la prison de Scheveningen à La Haye.

En liberté sous conditions, et vivant dans un hôtel à La Haye, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo a tenu à rendre un vibrant hommage à celle qui a activement participé au combat de sa libération.

Le message de Blé Goudé à Patty

Je ne te connaissais pas physiquement, pourtant, dans la neige, dans le froid, tu as été là pour moi, pour mon père Laurent Gbagbo, pour notre cause commune. Je n'ai pas pu te voir pour te dire merci et la mort t'a emportée, nous brisant le coeur.

De là où tu es, sache que nous te portons dans notre coeur. Il y'a quelques minutes, j'ai parlé à papa et à maman pour présenter mes condoléances.

Adieu combattante !

Adieu Patriote !