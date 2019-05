Côte d'Ivoire : Alain Lobognon félicite Alassane Ouattara

Alain Lobognon est connu pour ses critiques très acerbes contre le pouvoir d' Alassane Ouattara. Le député de Fresco (sud-ouest de la Côte d' Ivoire) ne manque aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur la gestion de l' ex-directeur général adjoint. Ce proche de Guillaume Soro a envoyé un message à Sidiki Diakité, ministre de l' Intérieur et de la Sécurité.

Alain Lobognon satisfait de Sidiki Diakité

Alain Lobognon a été ministre dans le gouvernement ivoirien pendant trois ans. Il a géré le portefeuille du ministère de la Promotion de la jeunesse, des Sports et Loisirs. Aujourd'hui, loin de l' équipe gouvernementale, le député de Fresco suit avec attention les articulations de l' actualité politique en Côte d'Ivoire.

Au cours du Conseil des ministres du mercredi 22 mai 2019, le gouvernement a adopté un décret portant utilisation obligatoire du Numéro national d' identification (NNI) dans la vie civile. Il a également adopté un décret déterminant la composition du numéro national d' identification. "Ces deux décrets précisent les caractères personnel, incessible et permanent du Numéro national d' identification issu du Registre national des personnes physiques (RNPP) et détermine les actes de la vie civile pour lesquels l' utilisation du NNI est exigible. Il s' agit globalement de toutes les démarches administratives de la vie civile que tout individu titulaire de ce numéro sera amené à entreprendre sur l' étendue du territoire national", a avancé Sidi Touré Tiémoko, porte-parole du gouvernement.

Cette décision des autorités ivoiriennes a fait réagir Alain Lobognon. Pour le porte-parole du MVCI (Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire, parti de l'opposition), "c' est un grand pas qui est franchi pour la réalisation d' un rêve bâti à Ouagadougou en 2007". Il a notamment rappelé le point 1.3.3.1 de l' Accord politique de Ouagadougou qui stipule que "les nouveaux titres d' identité seront infalsifiables, hautement sécurisés et comporteront un numéro d' identification unique pour chaque titulaire".

"Comme quoi, il est possible pour un gouvernement de rendre effective la continuité de l' Etat. À présent que le gouvernement a adopté les principaux textes, place à la mise en place en œuvre effective de la politique de sécurisation de l' état-civil et de l' identification en Côte d' Ivoire", a publié Alain Lobognon sur les réseaux sociaux. L' ex-ministre des Sports a adressé ses "encoutagements au ministre de l' Intérieur et de la Sécurité", Sidiki Diakité.

Ces encouragements adressés à Sidiki Diakité atterriront sans contexte aux pieds d' Alassane Ouattara. En effet, féliciter un ministre du gouvernement pour un travail abattu, c'est également reconnaître des mérites au chef de l' Etat. Ainsi, Alain Lobognon vient-il de saluer le président ivoirien pour l' adoption de ces deux décrets relatifs à l' identification des Ivoiriens.