Santé : Le Marocain Agentis décroche la palme d’or en Côte d’Ivoire

Le distributeur marocain d'équipements médicaux Agentis a décroché plusieurs contrats se chiffrant à 100 millions de dollars en Côte d'Ivoire. Ce partenaire va permettre à la Côte d’Ivoire de renforcer son dispositif médical.

Agentis prêt à s’occuper du cas ivoirien.

Le groupe marocain Agentis renforce sa présence en Côte d’Ivoire. Spécialiste de la distribution de dispositifs médicaux, paramédicaux et matériels de bloc opératoire, l’entreprise marocaine construira et équipera des hôpitaux publics dans le pays. Un protocole d’accord a été signé le 17 mai dernier à Abidjan, pour un montant estimé à 100 millions de dollars (58,8 milliards de franc CFA).

L’accord concerne deux centres hospitaliers régionaux. Il s’agit notamment de la construction et de l’équipement de deux (2) Centres hospitaliers régionaux (CHR) dans les villes d’Aboisso (sud-est) et Adzopé (105 km au nord d’Abidjan). Le contrat d’une durée de seize (16) mois concerne également la réalisation de cinq (5) pôles de spécialité dans certains centres de santé existants, précisément dans les villes d’Abengourou (imagerie médicale), de Daoukro et de Séguéla (services d’urgence), de Toumodi (traumatologie) et de Bouna avec notamment un noyau chaud comprenant un laboratoire, un bloc opératoire, un service d’urgence, une maternité et une pédiatrie.

La Côte d’Ivoire vise actuellement une amélioration de son dispositif sanitaire à l’horizon 2020. Agentis compte tirer partie de ce programme. L’opérateur marocain a déjà facturé, pour 13,1 milliards de franc CFA, la construction du premier centre de radiothérapie et d’oncologie du pays, opérationnel depuis 2017.