SILA 2019: Une société de limonade promeut la littérature ivoirienne

Lire et l’accès au savoir des livres sont des éléments clés du développement d’une société. C’est pourquoi SOLIBRA en tant qu’acteur majeur du développement économique, social et culturel de la Côte d’Ivoire depuis 1955, a choisi d’apporter sa contribution au succès de la 11ème édition du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA) .

Solibra a repondu present au SILA 2019

Placé sous le thème ‘’ Le livre mon compagnon au quotidien’’ cet évènement culturel de grande portée littéraire, qui s’est tenu du 15 au 19 Mai 2019, au Palais de la Culture de Treichville, avait pour but d’impulser la littérature africaine, en permettant aux participants d’apprendre, de se former et de développer l’expression écrite et orale.

Pour les enfants et les adolescents, SOLIBRA a mis sa marque Youki à contribution afin de créer un cadre ludique qui a permis aux plus jeunes, de se familiariser au livre et de prendre goût à la lecture. La marque de boisson gazeuse Youki a tenu un stand de dégustation pendant toute la durée du salon où plus de 5 000 enfants ont bénéficié d’animations et de nombreux gadgets. Cette action est noble lorsqu’on observe la digitalisation de la société et l’impact que cela peut avoir sur les enfants : manque de concentration, lacune en rédaction écrite, faiblesse dans le maniement de la langue etc…

Pour encourager les écrivains et faire la promotion de cet art, SOLIBRA a honoré les lauréats par la remise de 5 prix répartis comme suit : le ‘’Grand Prix National Bernard Dadié de Littérature’’ remis à l’écrivain Armand Gauz, pour "Camarade Papa", le « Prix National Bernard Dadié du Jeune Ecrivain’’ offert à l’écrivain Serge Amessan, pour l’œuvre "Carrefour sans manqué", le « Prix SILA de la Relève » offert à l’EPP Rosier 5 B, le « prix SILA des Médias » offert à l’écrivain Jean-Christophe Diomande de Source Africa TV, le « Prix SILA de l’Edition » offert à JD Editions et Éburnie.

Cette rencontre de littéraires a accueilli la République française en qualité de pays invité. L’auteure ivoirienne Véronique Tadjo était à l’honneur pour cette édition. Rappelons que SOLIBRA est à sa deuxième participation du Salon International du Livre d’Abidjan. Cette action avec sa marque Youki s’inscrit dans le cadre de son engagement sociétal dont l’un des axes d’intervention est l’éducation et la formation.