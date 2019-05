CAN 2019 : Et si Eric Bailly prenait finalement part au tournoi ?

Blessé depuis fin avril, le défenseur ivoirien Eric Bailly affiche de beaux progrès pour sa récupération. Au point où sa participation à la Coupe d’Afrique des nations n’est pas à écarter.

Eric Bailly pourrait finalement jouer la CAN.

Nouveau rebondissement pour la sélection ivoirienne ! Annoncé forfait pour la Coupe d’Afrique des nations en Egypte, Eric Bailly pourrait prendre part à la compétition. D’après Sportmania, le défenseur ivoirien est en avance sur les prévisions et pourrait retrouver les terrains plus vite que prévu.

« Il y a une grosse évolution au niveau de la blessure d’Eric Bailly. Il n’est plus loin de la guérison. Nous sommes optimistes sur le fait qu’il sera rétabli (pour la CAN) », confie un membre du staff des Eléphants à Sportmania. S’il venait à se rétablir à temps et qu’il était retenu par le sélectionneur Ibrahim Kamara, Eric Bailly devrait manquer le premier match de la Côte d’Ivoire. « Il pourrait être prêt à partir de la 2è journée de la phase de poules », ajoute la source du média en ligne.

Eric Bailly s’était blessé le 29 avril lors d’un choc de championnat opposant Manchester United, son club, à Chelsea. L’international ivoirien (32 sélections/2 buts) avait alors été déclaré forfait pour la CAN. Depuis, le défenseur de 25 ans semble s’engager dans une course contre la montre pour jouer le tournoi. Le sélectionneur des Eléphants va dévoiler la liste de joueurs présélectionnés pour la CAN le 29 mai prochain comme l’a annoncé la Fédération ivoirienne de football.