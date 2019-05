Côte d' Ivoire : Réforme de la CEI, Danièle Boni Claverie en colère

Danièle Boni Claverie crie à l' exclusion. Et pour cause, son parti politique, l' Union républicaine pour la démocratie (URD), n' a pas été convié à une réunion portant sur la réforme de la Commission électorale indépendante. La rencontre s' est déroulée à la Primature.

Danièle Boni Claverie et l' URD exclues par le pouvoir ?

Danièle Boni Claverie n' est pas restée silencieuse après que son parti politique n' a pas été convié à la rencontre tenue à la Primature, le jeudi 23 mai 2019. Amadou Gon Coulibaly n' a pas jugé nécessaire d' inviter l' Union république pour la démocratie, mais non plus le Rassemblement pour la paix de Ouattara Gnonzié.

"A notre grand étonnement, nous avons appris la tenue aujourd'hui 23 mai 2019 d' une réunion à la Primature dans le cadre des discussions sur la réforme de la CEI (Commission électorale indépendante, Ndlr). L' URD et le RPP de M. Ouattara Gnonzié n' ont pas été conviés alors que depuis l' amorce du dialogue en avril 2012 à Grand-Bassam jusqu' à la mise en place du Cadre permanent du dialogue-CPD, les deux parties ont été régulièrement associés et sont toujours demeurés dans le noyau des formations politiques qui ont échangé avec l' Exécutif", a déclaré Danièle Boni Claverie dans une note publiée le jeudi.

Puis la présidente de l' URD de s' interroger : "D' où vient cet ostracisme ? Quels sont les critères sur lesquels se base cette omission volontaire ?" Pour Danièle Boni Claverie, "l' intérêt de la nation exige que toutes les forces vives de la Nation contribuent à asseoir une CEI qui soit le résultat d'une expression commune".

Dans le but de procéder à la réforme de la Commission électorale indépendante, comme exigé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), Amadou Gon Coulibaly a entamé des discussions avec l' opposition civile et les acteurs de la société civile. Le lundi 13 mai 2019, le ministre de l' Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a échangé avec des organisations de la société civile à-propos de la réforme de la CEI. À cette rencontre, le ministre a livré le point de vue du gouvernement sur la prochaine composition de l' organe chargé d' organiser les élections en Côte d'Ivoire.