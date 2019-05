Afrique : Facebook va accompagner 10 000 PME d’ici 2020

Le géant américain compte élargir son programme « Boost avec Facebook » en Afrique francophone. Le programme a déjà été lancé dans des pays comme l’Afrique du sud et le Nigeria.

« Boost avec Facebook » s’ouvre aux PME des pays de l’Afrique francophone.

Facebook entend jouer un rôle clé dans le développement des petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique. Jeudi, le géant américain a lancé à Abidjan son initiative « Boost avec Facebook ». Il s’agit d’un programme qui vise à soutenir 10 000 PME en Afrique francophone. Pour son déploiement en Afrique francophone, l’entreprise américaine a ciblé six pays : Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, République démocratique du Congo et Sénégal.

Concrètement, il s’agira d’aider les entreprises locales à s’appuyer les ressources des plateformes de Facebook, Whatsapp et Instagram afin que celles-ci puissent saisir de nouvelles opportunités commerciales. Pour se faire, des formations gratuites au marketing en ligne seront offertes aux entrepreneurs pour une durée de 20 mois. Le projet sera piloté dans ces pays par Kinaya Ventures, une plateforme de marketing en ligne qui a ses bureaux à Dakar et Abidjan.

En Côte d’Ivoire, 2 000 PME reparties entre Abidjan et Bouaké vont bénéficier de ce coup de pouce qui a déjà fait ses preuves ailleurs. C’est en effet depuis 2017 que le géant américain a initié ce projet du côté du Nigeria et de l’Afrique du sud. Le groupe dirigé par Mark Zuckenberg compte sur l’essor des nouvelles technologies pour permettre aux startups africaines d’atteindre leurs cibles.

« Les plateformes numériques occupent désormais une place fondamentale dans l’économie, et davantage encore sur le continent africain où le secteur informel représente jusqu’à 80% du PIB », a expliqué Aïda Ndiaye, responsable des politiques publiques du réseau social en Afrique francophone. « Avec Boost Avec Facebook, nous voulons soutenir les entrepreneurs africains et les inviter à tirer avantage de ce tournant pour libérer leur potentiel de croissance et accélérer le développement du continent », a-t-elle ajouté.