Côte d’Ivoire : Bédié reçoit de gros soutiens après le départ d’Ahoussou

Henri Konan Bédié a reçu le soutien des populations de la région du N’ZI venues lui réaffirmer leur attachement dans un contexte où les cadres du PDCI continuent de faire défection au profit du parti unifié RHDP.

Motion de soutien au Président Henri Konan Bédié

Nous, Populations du N’ZI, Dimbokro, Bocanda, Kouassi-Kouassikro réunis ce jour 25 Mai 2019 autour de Notre Père, Notre Président, le Président Henri Konan Bédié, ici en sa Résidence de Daoukro, • Exprimons notre entière adhésion à ses idéaux, oui aux idéaux de Notre Président, Son Excellence, le Président Henri Konan Bédié, - Homme de pardon dont les enseignements inspirent loyauté et probité - Homme dont le cœur ô combien aimable repousse les germes de la haine pour y semer la tendresse - Homme de grande sagesse dont la parole rassemble les hommes et battit des Nations. - Homme de Paix. Oh Aimé Henri Konan BEDIE, Famien du peuple Baoulé, la Région du N’ZI vous aime pour votre rigueur et votre clairvoyance ! Cher Président,

• Considérant la constance qui a toujours guidé vos actions et vos prises de décisions faisant de vous un homme d’Etat soucieux de la préservation de la paix, de la stabilité politique, de l’unité nationale et partant, du développement de notre pays ; • Considérant votre vision, votre clairvoyance et votre souci impérieux de léguer aux jeunes générations, un PDCI RDA plus fort, et capable de faire face aux défis et enjeux du futur ; • Considérant vos qualités intrinsèques d’Homme de Paix, de Tolérance, de Dialogue, de Rassembleur et de Patience ;

• Considérant que le séminaire de Bingerville a fixé la reconquête du pouvoir d’Etat en 2020 par le PDCI-RDA comme une priorité de toutes les structures du Parti ; • Considérant votre détermination pour la désignation d’un Candidat Militant actif du PDCI-RDA à la Présidentielle de 2020, détermination réaffirmée lors du 6ème Congrès extraordinaire tenu le 15 Octobre 2018 à l’Hôtel de la Paix de Daoukro. • Considérant que la reconquête du pouvoir d’Etat en 2020 par le PDCI RDA tient à cœur aux populations du N’ZI et à toutes les populations de la Côte d’Ivoire ;

• Vu que la Région du N’zi se donne les moyens afin d’être à la hauteur de cette attente : 1- Adressons nos remerciements au Secrétariat Exécutif et à toutes les instances du Parti pour leur combat permanent auprès du Président Henri Konan BEDIE pour la reconquête du Pouvoir d’Etat en Octobre 2020 ; 2- Réaffirmons notre soutien indéfectible à Son Excellence, le Président Henri Konan BEDIE dans sa conduite éclairée de notre Parti, le PDCI-RDA ;

3- Restons engagés et mobilisés pour les combats futurs à ses côtés pour un PDCI RDA plus Fort et une Côte d’Ivoire plus épanouie.

Fait à Daoukro, le Samedi 25 Mai 2019

Pour la Région du N’zi Bertin Kouadio, Délégué Kouassi-Kouassikro commune