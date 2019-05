Côte d’Ivoire: Raser les quartiers précaires n’est pas la solution (officiel)

Le ministre de la Ville, François Albert Amichia, a indiqué, le 26 mai 2019 à Abidjan, que le gouvernement entend rénover et restructurer les quartiers précaires.

Raser les quartiers précaires n’est pas la solution, selon le Ministre Amichia

« Raser les quartiers précaires n’est pas la solution. Au niveau du ministère de la Ville, nous pensons qu’il faut restructurer et rénover certains quartiers précaires pour permettre aux populations de rester sur place », a dit François Albert Amichia. Selon le ministre de la ville, le district d’Abidjan compte 137 quartiers précaires où vivent environ 1,5 million d’habitants. Ces populations sont, a-t-il dit, exposées à des risques sanitaires, sécuritaires et environnementaux. François Albert Amichia a assuré que le gouvernement et ses partenaires ambitionnent de mettre en œuvre un plan de restructuration des quartiers précaires, afin d’améliorer le cadre de vie des populations qui y vivent.

« Nous avons eu une phase d’extension non maîtrisée des villes qui a entraîné le développement des quartiers précaires, bidonvilles ou quartiers sous-équipés. Maintenant, il est important qu’on puisse aller vers une planification. Il faut que chaque commune ait son plan stratégique de développement local », a indiqué François Albert Amichia. Le ministre de la Ville a révélé que son département ministériel est en train de travailler à l’élaboration des outils de planification. Ce qui permettra d’éviter, a-t-il expliqué, les effondrements d’immeubles, les constructions anarchiques, les inondations, etc. Il a ajouté que pour se moderniser, les villes doivent être soumises au respect des schémas directeurs et être assainies.

Il a, en outre, appelé les autorités locales à répondre aux attentes des populations à travers la construction d’infrastructures urbaines, notamment des marchés modernes, des centres culturels et sportifs et des lieux de culte. François Albert Amichia était l’invité de l’émission « Les Salons de Radio Côte d’Ivoire » pour des échanges avec les journalistes sur le thème : « Modernisation et développement de nos villes : quelle politique? ».