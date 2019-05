Côte d’Ivoire: Bédié, l’authentique héritier d’Houphouët-Boigny (PDCI)

Henri Konan Bédié a reçu samedi 25 mai 2019 à Daoukro le soutien des populations de la région du N’Zi venues massivement lui réaffirmer leur attachement indéfectible.

Bédié félicité pour avoir dit non à la disparition du PDCI-RDA

Henri Konan Bédié demeure très adulé au sein de son parti, le PDCI-RDA, comme le témoigne le nombre impressionnant de chefs des provinces, villages et communautés des départements de Bocanda, de Dimbokro et de Kouassi Kouassikro qui ont effectué le déplacement de Daoukro samedi. « Les élus, cadres et militants du PDCI-RDA de la Région du N’zi, avec à leur tête, les chefs des provinces, villages et communautés, par ma voix vous saluent avec déférence. Venus au nombre de trois cent cinquante des départements de Bocanda, de Dimbokro et de Kouassi Kouassikro, ils voudraient vous exprimer la joie immense qu’ils éprouvent de bénéficier de votre fraternelle hospitalité et vous remercier du chaleureux accueil que vous leur avez réservé. Ce samedi 25 mai 2019 est une date à marquer d’une pierre blanche et restera gravé dans leur cœur. Les visites à Daoukro de vos frères et sœurs, fils et filles que nous sommes, sont des moments de fervente communion avec vous », a déclaré Mme BOBI ASSA Emilienne. La Vice-Présidente et sénatrice du PDCI-RDA, a indiqué que si ce genre de visites au Président Bédié ne se font pas très souvent, c’est surtout pour ne pas donner l’impression de le prendre en otage et pour lui laisser le temps de recevoir les ivoiriens qui, de toutes les contrées du pays, souhaitent ardemment le rencontrer, pour être un tant soit peu apaisés, rassurés.

« En effet, depuis près d’un an les ivoiriens en général et les militants du PDCI-RDA en particulier sont inquiets, eu égard à l’atmosphère délétère qui prévaut dans notre pays, suite à la décision que vous avez prise d’éviter au PDCI-RDA, la disparition sous la forme d’une fusion-absorption par le RHDP Unifié, créé à la hussarde le 16 juillet 2018, par celui au profit de qui vous aviez lancé ici-même, le 17 septembre 2014 l’Appel dit de Daoukro. Cet appel qui a failli provoquer au sein même de notre parti un schisme grave, avec les humeurs des irréductibles , vous l’aviez lancé pour la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire, sérieusement compromise depuis le stupide coup d’Etat du 24 décembre 1999 et ses avatars de la rébellion armée du 19 septembre 2002 et de la crise post-électorale de 2010-2011. Il vous a valu les éloges les plus dithyrambiques et le titre de Sage de Daoukro. En prenant cette décision de ne pas être co-auteur d’une deuxième mort, parricide qui aurait constitué la deuxième mort d’Houphouët-Boigny, avec la disparition du PDCI-RDA, parti qu’il avait fondé le 9 avril 1946 pour servir le vaillant peuple ivoirien, vous avez démontré que vous êtes l’authentique héritier du père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, et que, pour rien au monde vous n’auriez accepté de brader ce précieux héritage à vous légué », a-t-elle fait savoir.