Basket : LA NBA nomme un Sénégalais à la Basketball Africa League

La Ligue nord-américaine de basket (NBA) a annoncé mardi la nomination du Sénégalais Amadou Gallo Fall au poste de président du championnat professionnel d’Afrique.

La NBA a désigné Amadou Gallo Fall président de la Basket Africa League. L’annonce a été faite mardi par la puissante association de basket nord-américain. Le Sénégalais était jusque là l’un des vice-présidents de la NBA et directeur général pour l’Afrique. Il va donc quitter ses fonctions pour continuer à se consacrer au développement de cette discipline sur le continent.

«Les efforts d'Amadou pour développer le basket-ball et les activités de la NBA à travers l'Afrique ont été extraordinaires et il est un choix idéal pour diriger la Basketball Africa League », a déclaré Mark Tatum, sous-commissaire et chef des opérations de la NBA. « Cette initiative historique améliorera non seulement le jeu en Afrique mais offrira également de nouvelles opportunités dans les médias, la technologie et les infrastructures sur le continent », a-t-il souligné.

Amadou Gallo Fall est l’un des acteurs majeurs du développement des activités de la NBA en Afrique. Ce diplômé magna cum laude de l'Université du District of Columbia (UDC), a rejoint la NBA en janvier 2010. Le Sénégalais a participé à l'ouverture du bureau de la Ligue à Johannesburg en Afrique du Sud en mai 2010. Sous sa direction, la ligue nord-américaine a accru ses initiatives de développement du basket en Afrique. De nombreux tournois ont été organisés et permis de dénicher des talents. Lesquels ont reçu des bourses des universités pour tenter leurs chances du côté des Etats-Unis.

Il a été à la baguette des trois rencontres à guichets fermés organisés par la NBA en Afrique : à Johannesburg en 2015 et 2017 et à Pretoria en 2018. Les fonds issus de ces rencontres ont permis de venir en aide à des organisations caritatives telles que l'UNICEF, la Fondation Nelson Mandela et SOS Children's Villages Afrique du Sud. Maintenant le défi pour Amadou Gallo Fall sera de diriger la Basket Africa League. Annoncée depuis février 2019, cette nouvelle compétition verra le jour en 2020. Elle va regrouper douze équipes.