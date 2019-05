Côte d'Ivoire : Dialogue avec Ado, le préalable de Joël N'Guessan à Gbagbo

Laurent Gbagbo a instruit Dr Assoa Adou, SG du FPI, pour engager un dialogue avec le RHDP unifié d'Alassane Ouattara. Mais pour Joël N'Guessan, il faudra que le fondateur du FPI se réconcilie préalablement avec son ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan avant de l'étendre au niveau national.

Joël N'Guessan évoque une réconciliation Gbagbo-Affi

Le Front populaire ivoirien (FPI) a décidé de s'inscrire à nouveau dans le dialogue politique ivoirien après plusieurs années de boycott. La tendance de l'opposition dirigée par Laurent Gbagbo a, pour ce faire, décidé d'engager un dialogue politique avec tous les acteurs politiques ivoiriens, y compris le RHDP unifié, parti au pouvoir. Mais cette annonce n'est pas forcément du goût de certains proches de la présidence ivoirienne.

Pour Joël N'Guessan, cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié), cette démarche de l'ancien président ivoirien est totalement inopportune, d'autant plus que le FPI est loin d'être un exemple d'unité pour prétendre donner la leçon aux autres. L'ancien porte-parole de l'ex-RDR déclare donc à l'endroit de Laurent Gbagbo : "Il gagnerait à réconcilier le FPI d'abord."

Notons que le Front populaire ivoirien (FPI) s'est cassé en deux tendances. L'une modérée, dirigée par l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, et l'autre plus rigide dite "Gbagbo ou rien", conduite par Laurent Gbagbo, le fondateur du parti. Les deux branches de ce parti avaient tenté de se réconcilier. Mais le rendez-vous manqué entre Gbagbo et Affi N'Guessan, en mars dernier, a renforcé la division entre les frères ennémis de la gauche ivoirienne.