Côte d'Ivoire : Guillaume Soro s'inscrit à l'Université américaine de Harvard

Guillaume Soro est résolument décidé à rattraper ses années d’études perdues à cause de son engagement syndical. Après son MBA en finances décroché à Lyon, le Chef du Parlement ivoirien vient de s’inscrire dans la prestigieuse université de Harvard pour faire un Ph D en Finances.

Guillaume Soro reprend la route de l’école

Dans les années 90, la Côte d’Ivoire découvrait un jeune homme frêle, mais au charisme et à l’éloquence qui forcent l’admiration à la tête de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), le plus puissant syndicat estudiantin. Guillaume Soro, car c’est de lui qu’il s’agit, vivait ses années syndicales entre meetings, clandestinité et prison. Tous ces évènements n’ayant pu lui permettre de suivre normalement son cursus universitaire, au terme duquel il n’a décroché qu’une Maîtrise en Anglais à l’Université de Cocody rebaptisée Université Félix Houphouët-Boigny.

Portée à la présidence de l’Assemblée nationale après d’autres années tumultueuses, notamment celles de la rébellion, dont il était le grand patron déclaré, Soro Guillaume veut se donner du temps pour glaner des diplômes. C’est à juste titre que l’ancien Premier ministre ivoirien a suivi en toute discrétion, des cours en France où il a décroché son Master of Business Administration (MBA) à l'école de Commerce de Lyon. Il a d’ailleurs eu un stage de perfectionnement de trois semaines à la Présidence de la République du Congo.

Le Président de l’Assemblée nationale n’attend pour autant s’arrêter en si bon chemin. Il vient à juste titre de s’inscrire dans la prestigieuse université américaine de Harvard. La première phase qui débute ce 15 janvier 2019 consistera pour le nouvel étudiant de cette université de faire des cours en ligne. Pour la seconde phase, il se rendra au pays de l’Oncle Sam sur le Campus de Harvard pour y suivre directement les cours. Il a à cet effet obtenu un visa long séjour.

Notons que Guillaume Soro est entretient des relations quelque peu tumultueuses avec ses camarades du RDR. Adama Bictogo, PCO du Congrès constitutif du RHDP unifié, l’a appelé à démissionner de son poste de Président de l’Assemblée nationale s’il n’adhère pas à la nouvelle coalition politique dirigée par le Président Alassane Ouattara.