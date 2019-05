CAN 2019 : La CAF dévoile la balle officielle pour la compétition

L’équipementier Umbro est le nouveau partenaire de la Confédération africaine de football (CAF). L’instance faitière du football africain l’a annoncé mercredi, présentant au passage le ballon fabriqué par l’entreprise britannique. Celui-ci sera utilisé durant la CAN.

Le ballon officiel pour la Coupe d’Afrique des nations a été dévoilé ce mercredi par la Confédération africaine de football (CAF). Dénommé Neo Pro ball, ce ballon a été conçu par l’équipementier britannique Umbro. Celui-ci a conclu un nouveau partenariat avec la CAF.Selon le fabricant, les couleurs de la balle sont inspirées des couleurs nationales de l’Egypte, hôte de la CAN 2019. Umbro précise d’ailleurs le Neo Pro ball « répond aux différentes normes de la FIFA ». Il s’agit en effet, d’un modèle qui possède notamment « une couche externe en microfibre Teijin qui présente une texture hexagonale pour faciliter le toucher et le contrôle ». La balle a été réalisée avec 14 panneaux « afin d’offrir une plus grande surface de frappe ».Cette présentation du ballon officiel de la CAN intervient quelques jours après la mascotte de la compétition. Il s’agit d’un pharaon de 12 ans dénommé « Tut » en hommage au mythique pharaon Toutankhamon. La 32e Coupe d’Afrique de football débute le 21 juin prochain au Caire. La rencontre inaugurale va opposer l’Egypte au Zimbabwe.