Football : Finale retour sous haute tension entre l’ES Tunis et le Wydad

Les deux équipes se retrouvent ce vendredi à Radès pour la finale retour de la Ligue des champions africaine. L’ES Tunis et le Wydad s’étaient séparés sur un nul lors de la première manche.

Finale retour entre l’ES Tunis et le Wydad Casablanca.

Le vainqueur de l’édition 2019 de la Ligue des champions africaine sera connu ce vendredi. Champion d’Afrique en titre, l’Espérance Sportive de Tunis va recevoir le Wydad Athletic Club de Casablanca (21h TU). Le suspens demeure entier, tant les deux équipes s’étaient séparées sur un score nul (1-1) à l’aller à Rabat.A quelques heures de cette rencontre la pression est perceptible autour de cette confrontation. Evoluant à domicile, l’ES Tunis s’attend à un soutien massif de ses supporters dans son antre à Radès. Le tenant du titre tunisois veut faire le plein pour recevoir son adversaire. « Nos fans sont autorisés à occuper au maximum la capacité du stade de Radès, comme ils l’avaient fait il y a six mois en finale contre Al Ahly », a déclaré Riadh Bennour, responsable de la section football du club.Ces propos sont contradictoires de ceux de la CAF, qui craint un effondrement d’une façade du stade en cas de remplissage. Lors d’une récente mission conjointe, la Confédération a observé des fissures du côté virage sud. A ce sujet, elle suggère plutôt la réduction du nombre de tickets à 55 000 pour cette affiche que la délocalisation du match tel que demandée par le Wydad. Chose que n’entendent pas les responsables tunisiens. Tarek Farjoui, le directeur de la Cité sportive de Tunis avance en effet que l’enceinte est prête « à recevoir tous les fans de l’Espérance et Marocains et ne présentent pas de dangers pour les spectateurs ».Outre cet aspect, il faut noter que l’arbitrage risque de faire reparler pour cette seconde manche. Les Tunisois récusent en effet la désignation du Gambienet du Zambien Janny Sikazwe pour cette rencontre cruciale. Au match aller, les décisions de l’Egyptien Jihad Greicha avaient beaucoup fait parler. Au point où celui-ci a été suspendu six mois par la CAF.