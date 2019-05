Côte d’Ivoire: L’étrange message de Soro aux musulmans depuis la RDC

En séjour en RDC depuis jeudi 30 mai 2019, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, a adressé un important message aux musulmans ivoiriens à l’occasion de la nuit du destin célébrée ce vendredi soir.

Soro est de coeur avec la communauté musulmane ivoirienne

Guillaume Soro s’est envolé pour la RDC depuis jeudi après un long séjour passé dans le nord de la Côte d’Ivoire. Le Président du Comité Politique, séjourne à Kinshasa où il prendra part aux obsèques de l’ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi Wa Mulumba, tel qu’indiqué dans un communiqué signé de son Porte-parole Principal, Messou Kouablan. Père de Felix Tshisekedi, Président de la République Démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017, à Bruxelles. L’inhumation est prévue pour le samedi 1er juin à Nsele.

Le message de Soro aux musulmans

Musulmans, Musulmanes, Chers Frères et Soeurs, Chers Amis de l’Islam. En ce dernier vendredi de Ramadan 1440 qui coïncide avec la nuit du destin, puissent tous les efforts consentis durant ce mois trouver la juste rétribution auprès de Allah. Que les valeurs de Partage, de Charité, de Mesure et d’Endurance acquises durant ce mois béni de Ramadan demeurent au-delà et qu’Allah nous accorde le Destin qu’il a prévu pour nous car n’arrive à l’Homme que ce que Dieu Permet. Pieux et heureux Djoumah ! Excellente Laylatoul Qadr !