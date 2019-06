Les populations de Côte d'Ivoire rencontrent de plus en plus de difficultés dans l'accès à la location immobilière. Les propriétaires des maisons et appartements réclament parfois plusieurs mois de loyers, cautions et des mois d'agence. Malgré les décisions du gouvernement ivoirien, le phénomène perdure. Afrique sur 7 a promené son micro pour recueillir l'avis des populations sur ces pratiques qui compliquent l'accès à la location immobilière à Abidjan...Vidéo.