Côte d’Ivoire: Le concours de gendarmerie lancé, voici les conditions

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense porte à la connaissance de la population, l'ouverture du concours d'entrée dans les écoles de Gendarmerie, session 2019.

CONDITIONS GENERALES POUR LE CONCOURS DE GENDARMERIE

Etre de nationalité ivoirienne ; - Etre âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 Décembre 2019, c’est-à dire être né entre le 1er Janvier 1994 et le 31 Décembre 2001; - Etre au moins titulaire du BEPC ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle; - Avoir une taille d'au moins 1.68 m pour les garçons et 1.66 m pour les filles. N.B : Les candidats titulaires d'un diplôme de comptabilité sont soumis aux conditions générales.

CONDITIONS SPECIFIQUES

-Candidats spécialistes Etre titulaire d'un CAP ou d'un BEP en Electronique, Maçonnerie, Electricité, Plomberie, Construction métallique, Mécanique auto, Menuiserie, Froid. - Candidats musiciens Etre titulaire du BEPC ou d'un diplôme de musique reconnu par l'INSAAC et savoir jouer à un instrument de musique. N.B : Les attestations de fin d'apprentissage ne sont pas acceptées pour les pré-inscriptions des spécialistes et musiciens.

MODALITES DE PREINSCRIPTION

Droit de pré-inscription Le droit de pré-inscription est de dix mille (10.000) francs CFA. Durée des pré-inscriptions Les pré-inscriptions sont reçues du 11 au 28 juin 2019 inclus. LIEUX Chaque candidat devra se pré-inscrire à l'Etat-major de la Légion Territoriale de son lieu de naissance ou au Bureau Recrutement Chancellerie du Commandement Supérieur de la Gendarmerie, sis au Plateau.

DOCUMENTS EXIGÉS

La pré-inscription se fera sur présentation de la copie originale du diplôme et de la carte nationale d'identité ou une attestation d'identité délivrée par l'ONI en cours de validité.