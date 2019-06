Basket : Un tournoi pour les anciens basketteurs ce weekend à Lomé

La capitale togolaise abrite du 8 au 9 juin l’édition 2019 du Tournoi international des anciens basketteurs d’Afrique (TIABA 2019). Six pays sont attendus cette année à Lomé.

Le Togo accueille une compétition pour les anciens basketteurs africains.

Le temps d’un weekend, Lomé va se muer en capitale africaine du basketball. La capitale togolaise abrite en effet l’édition 2019 du Tournoi international des anciens basketteurs d’Afrique (TIABI). Six pays repartis en treize équipes chez les dames et les hommes vont prendre part à la compétition :Bénin, Congo, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria et Togo.

Sept équipes ont été retenues chez les dames tandis que six autres ont été sélectionnées chez les hommes. Elles ont été reparties en deux poules dans chaque catégorie: deux poules de quatre et trois équipes chez les dames ; deux poules de trois équipes chez les hommes. Les deux meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées pour les demi-finales du tournoi pour y disputer les places pour la finale. Initié par les anciens basketteurs, ce tournoi international vise à promouvoir cette discipline sportive en Afrique et aider ces anciennes gloires à se maintenir en forme.

En dehors de cet aspect sportif, le TIABA veut sensibiliser les populations sur les problèmes de l’heure. Pour cette édition, le thème retenu est « Ensemble sauvons la planète ». Une façon pour les organisateurs de cet événement de « sensibiliser les uns et les autres sur l’importance de protéger la planète que nous habitons », a indiqué Tony D’Almeida, le président du comité d’organisation lors d’une conférence de presse.