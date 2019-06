Côte d' Ivoire : Bruno Koné courtise les chefs traditionnels de la Bagoué

Bruno Koné a échangé avec les chefs traditionnels de la région de la Bagoué, le vendredi 7 juin 2019. Au cours de la rencontre qui a eu pour cadre le centre culturel de Boundiali, le ministre de la Construction, du Logement et de l' Urbanisme a "vendu" le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à ses interlocuteurs.

Bruno Koné "vend" le RHDP aux chefs traditionnels

Bruno Koné a entamé une tournée dans la région de la Bagoué (Nord de la Côte d'Ivoire) depuis le jeudi 6 juin 2019. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a saisi l'occasion d'une rencontre avec les chefs traditionnels pour vanter les actions du président de la République.

Devant 133 chefs (la région en compte 166), l'ancien porte-parole du gouvernement a dressé un bilan reluisant de la gestion d'Alassane Ouattara. Le vice-président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, chargé des relations extérieures, s'est réjoui des actions menées par le chef de l' Etat dans la région de la Bagoué. À l'en croire, de 2011 à 2018, le gouvernement ivoirien a procédé à l'électrification de 67 villages dans la Bagoué. Il a également promis que d'ici la fin de l'année 2019, 40 autres seront électrifiés.

L'émissaire du RHDP a demandé aux chefs traditionnels et à la population de la Bagoué de "continuer de faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara et de s’éloigner de ceux qui viendront prôner la division entre les Ivoiriens". Pour leur part, les interlocuteurs de Bruno Koné ont émis des doléances en faveur du développement local de leur région.

Durant son séjour, le ministre se rendra à Boundiali, Koouto, Kasséré, Pongfaré et Mougnini. Il est également prévu un dialogue entre Bruno Koné et les jeunes sur des questions d'actualité politiques et sociales.