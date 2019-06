Côte d' Ivoire : SEMLEX prêt à confectionner 12M de CNI en deux ans ?

En Côte d' Ivoire, pour la confection des nouvelles cartes d' identité, l' Etat a porté son choix sur l' opérateur SEMLEX. La majorité de ces pièces administratives arrivent à expiration en juin 2019.

SEMLEX face à un gros défi

Le groupe belge a décroché le contrat de la confection de nouvelles cartes d' identité en Côte d' Ivoire. L' opérateur qui a remporté les faveurs des autorités ivoiriennes devra produire 12 millions de cartes d' identité nationale avant la présidentielle de 2020, selon La Lettre du continent. SEMLEX est face à un défi énorme. Il apparaît judicieux de s' interroger si l' entreprise créée en Belgique en 1992 a les capacités nécessaires pour respecter le délai fixé par le gouvernement ivoirien.

Avec à sa tête Albert Karaziwa, SEMLEX doit aller vite. Afin de parvenir à confectionner 12 millions de cartes d'identité, le groupe pourrait bénéficier de l' appui d' une autre structure, en l' occurrence Idema, qui était en course pour l' obtention du contrat. Selon notre source, ce groupe français négocie auprès de l' opérateur désigné par la Côte d' Ivoire dans l' objectif de l' aider à remplir son contrat. Au regard du bref délai dont bénéficie SEMLEX, il ne serait pas surprenant qu' un accord soit trouvé entre les deux parties. Et ce, d' autant plus que le groupe français ne disposant pas d'imprimerie, est obligé de faire appel à Garsu Pasaulis.

Alors que la majorité des cartes d' identité expirent en juin 2019, le gouvernement ivoirien a pris la décision en Conseil des ministres de dissoudre l' ONI (Office national d' identification), remplacée par l' Office national de l' état-civil et l' identification (ONECI), chargée de l' identification et de la production des titres sécurisés.

Par ailleurs, le coût du renouvellement de la carte nationale d' identité a été fixé à 5 000 francs CFA. Cela a suscité une vive réaction de certains Ivoiriens qui ont dénoncé la mesure gouvernementale. Des voix de l' opposition et de l' Assemblée nationale se sont également élevées pour exiger la gratuité de l' opération de renouvellement.