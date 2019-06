Côte d'Ivoire: Accident éléphant-car, les eaux et forêts démentent

Dans un communiqué publié le jeudi 13 juin 2019, le ministère des Eaux et Forêts dément formellement l'information selon laquelle un accident serait survenu entre un éléphant et un car, causant le décès de l'animal et des passagers.

Les Eaux et Forêts appellent à la sérénité

L'information avait envahi les réseaux sociaux. En effet, la nouvelle de l'accident entre un éléphant et un car de transport aurait occasionné la mort du mastodonte et de certains passagers. Des photos avaient même été postées sur la toile. Le ministère des Eaux Forêts n'a pas mis de temps à réagir face à ce qui s'apparente finalement à une rumeur. "Une fausse information circule, faisant état d'un car de transport qui aurait tué un éléphant sur l'axe Toumodi-Dimbokro, occasionnant plusieurs décès parmi les passagers", lit-on dans la note publiée par le ministère des Eaux et Forêts, qui a déploré la reprise de cette information par des médias locaux.

"Face à cette situation, le ministère des Eaux et Forêts apportent un démenti formel à ces allégations. Il relève que les photos d'illustration n'ont aucun lien avec notre pays, car pareil accident ne s'est jamais produit en Côte d'Ivoire", ont ajouté les services chargés de la protection des eaux et forêts. Le ministère dirigé par Alain-Richard Donwahi, dans son communiqué, "invite les médias à plus de professionnalisme et leur demande de se rapprocher de ses services", sans toutefois oublier d'exhorter "la population à vaquer à ses occupations".

On se rappelle que courant novembre 2018, une affaire relative aux lions du zoo d'Abidjan avait secoué la toile. Des photos de lions amaigris et très mal en point circulaient sur internet. Les commentaires faisaient savoir que les responsables du zoo avaient abandonné ces félins à leur triste sort. Plus tard, la direction du zoo d'Abidjan démentait l'information. En fait, les photos n'avaient pas été prises dans le jardin zoologique situé à l'intersection des voies Abobo-Adjamé, par le Plateau Dokui.