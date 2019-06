Foot : Les Eléphants absents du top 10 africain du classement FIFA

La FIFA vient de publier son classement pour le mois de juin. Les Eléphants ont progressé de trois places au niveau mondial. Néanmoins, la Côte d’Ivoire cale sur le plan continental.

Les Eléphants pas toujours absents des dix meilleures sélections africaines.

Après une trêve au mois de mai, la FIFA a publié vendredi son classement des meilleures nations de football pour le mois de juin . Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont réalisé une balle performance sur le plan mondial. Les poulains d’Ibrahim Kamara sont quittés de la 65e place et occupent désormais la 62e position, soit une progression de trois places. Cette progression résulte des bons résultats enchaînés par les Eléphants vainqueurs lors de leurs trois dernières sorties : Rwanda (3-0), Liberia (1-0) et Comores (3-1).Malgré ces performances, les Eléphants peinent à intégrer le top 10 africain. Les Ivoiriens restent à la 11e place sur le plan continental. Celui-ci est dominé par le Sénégal (22e Mondial). Les Lions de la Téranga sont suivis de la Tunisie (25e) et du Nigeria (45e). Le trio de tête est talonné par le Maroc (4e), la RDC (5e), le Ghana (6e), la Cameroun (7e), l’Egypte (8e), le Burkina Faso (9e) et le Mali (10e). A noter que les Burkinabés sont les seuls présents dans ce top 10 non qualifiés pour la CAN 2019.Cette compétition devrait servir de tremplin pour les Eléphants afin d’améliorer leur classement FIFA. La Côte d’ivoire peaufine actuellement sa préparation du côté d’Abu Dhabi aux Emirats arabes unis . Ils affrontent d’ailleurs l’Ouganda ce samedi pour leur deuxième match test. Ils seront ensuite face à la Zambie pour leur dernier match de préparation le 19 juin.