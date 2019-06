Automobile : La Turquie lorgne les marchés ivoiriens et ghanéens

Une délégation d’entrepreneurs du secteur de l' automobile séjourne en Côte d’Ivoire et au Ghana du 16 au 22 juin avec en ligne de mire l’obtention de contrats pour développer le secteur local.

La Turquie veut développer le secteur automobile en Côte d’Ivoirien et au Ghana.

Du 16 au 22 juin, une délégation de 13 entreprises turques sera en Côte d’Ivoire et au Ghana pour explorer les possibilités d’implantation. Selon La Tribune Afrique, la Turquie entend tirer partie de l’essor du secteur du marché de l’automobile sur le continent. Conduite par Tamer Taskin, coordinateur du Conseil d'affaires Turquie-Afrique du DEiK (Conseil des relations économiques extérieures), la délégation turque va rencontrer d’éventuels partenaires dans ces deux pays.

Les entrepreneurs turcs iront à la rencontre des acteurs de la chaîne automobile en Côte d’Ivoire et au Ghana : importateurs, grossistes et distributeurs. Ceux-ci veulent s’enquérir des besoins locaux et leur proposer leur expertise. Ils espèrent profiter de ces échanges pour nouer un partenariat gagnant-gagnant, comme le révèle La Tribune Afrique. Le journal indique que la délégation turque a emporté avec elle un éventail de ses produits pour les présenter aux Ivoiriens et aux Ghanéens : batteries, joints d'étanchéité de moteurs, garnitures de freins, amortisseurs, compresseurs, pièces détachées pour camions, etc.

Le marché automobile ivoirien s’avère attractif pour les entreprises turques. Elles y ont réalisé un chiffre d’affaires 10,2 millions de dollars (près de 6 milliards de francs CFA) en 2018, soit une hausse 78% en quatre ans (4,5 millions de dollars en 2014). La Turquie pourrait bien être un acteur majeur du renouvellement du parc automobile en cours en Côte d’Ivoire. Les véhicules de plus de cinq ans d’âge sont désormais interdits d’entrée sur le territoire.