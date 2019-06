Côte d' Ivoire : Santé, l' Etat renouvelle sa confiance à la Nouvelle PSP

La Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d' Ivoire (Nouvelle PSP Côte d' Ivoire) a obtenu les faveurs des autorités ivoiriennes pour l'approvisionnement du secteur pharmaceutique en médicaments, a-t-on appris auprès du gouvernement ce mercredi 19 juin 2019.

Ministère de la Santé-Nouvelle PSP, confiance renouvelée

À l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 19 juin 2019, il a été annoncé que la Nouvelle Pharmacie de santé publique de Côte d' Ivoire aura en charge la distribution et l'approvisionnement des médicaments essentiels dans notre pays. "Au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la convention entre l' État de Côte d' Ivoire et la Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire (Nouvelle PSP Côte d' Ivoire), relative à l'approvisionnement et à la distribution des médicaments essentiels et intrants stratégiques", a confié Sidi Touré Tiémoko, le porte-parole du gouvernement.

"En raison des performances réalisées par la Nouvelle PSP Côte d'Ivoire, dans l'exécution de la mission de service public à finalité sociale, que lui a confiée l' État, ce décret approuve le renouvèlement de la convention de l'approvisionnement du secteur pharmaceutique public sur toute l'étendue du territoire, signé entre L'État de Côte d' Ivoire et la Nouvelle PSP pour une durée de cinq ans", a ajouté le ministre de la Communication et des Médias.

Anciennement dénommée Pharmacie de la santé publique de Côte d’Ivoire (PSP-Côte d' Ivoire), la Nouvelle PSP-Côte d' Ivoire est spécialisée dans l'achat, le stockage et la distribution des médicaments et intrants stratégiques de laboratoire. Elle se donne pour mission de répondre efficacement aux différents besoins pharmaceutiques des populations dans les structures publiques de santé. Cette structure détient le monopole de la distribution des produits pharmaceutiques aux établissements sanitaires publics par convention en date du 21 novembre 2013 et approuvée par le décret N°2013-792 du 20 novembre 2013.