Soro Guillaume lance des avocats français aux trousses de l'APF

Soro Guillaume est déterminé à faire respecter le droit au sein de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). L’ex-chef du Parlement ivoirien qui fera face à son compatriote Amadou Soumahoro à l'élection de la présidence de l’ APF, vient de fait entrer en scène, ses avocats dans cette bataille qui s’annonce rude.

Présidence APF : Soro Guillaume jette ses avocats dans la bataille

L’ancien chef du Parlement ivoirien Guillaume Kigbafori Soro ne veut aucunement se laisser surprendre dans la bataille qui l’oppose à Amadou Soumahoro, son successeur à la tête du Parlement Ivoirien, dans la course pour la présidence de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Les évènements survenus lors de la 27e Assemblée régionale Afrique tenue récemment à Rabat au Maroc, ont conduit le député de Ferkéssedougou à prendre des mesures vigoureuses.

Après une lettre de candidature surprise adressée aux autorités politiques de l’Institution, et dans laquelle il a également convoqué une réunion extraordinaire du Bureau de l’APF, l’ex-chef du Parlement ivoirien vient de mettre en scène ses avocats.

"Nous adressons aux membres du Bureau de l’ APF un courrier les invitant à rappeler la stricte application des règles et usages au sein de cette organisation et ainsi mettre définitivement un terme aux vaines tentatives de déstabilisation dont notre client est l’objet et permettre à la prochaine Assemblée générale de l’ APF de se tenir avec la sérénité requise », ont d’ores et déjà appelé les avocats de Soro dans un courrier dont copie nous est parvenue.

Membres du Barreau de Paris, l’entrée en scène des avocats de l’ex-patron de la rébellion des Forces nouvelles, répond au souci de Soro de se mettre à l’abri d’une éventuelle violation des textes qui régissent l’ APF. « Monsieur Guillaume Kigbafori SORO, Premier Vice-Président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), a désigné le cabinet d’avocats GKA & Associés afin de l’assister et de le représenter suite aux multiples incidents constatés ces dernières semaines visant à le délégitimer dans ses fonctions et à le délester de ses droits au sein de cette organisation », indique le courrier.

Guillaume Soro, faut-il l’indiquer, occupe le fauteuil de Premier vice-président de l’ APF depuis 2017. Il est de vocation, selon les règlements de l’Institution que le premier vice-président de l’institution en devienne le futur président. Mais la rupture de ban de l’ex-patron de l’hémicycle avec ses anciens alliés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) du président Alassane Ouattara, semble compliquer les choses.