Business : MTN est la marque africaine préférée du continent

L’entreprise de téléphonie mobile MTN est la première société du continent dans l’édition 2019 de l’Africa Brand 100. Celui-ci dresse la liste des 100 marques les appréciées en Afrique.

Le géant de la téléphonie mobile sud-africainMTN est très apprécié en Afrique. Cela se vérifie au niveau du classement des 100 marques les mieux appréciées du continent en 2018, publié il y a quelques jours par l’Africa Brand 100.

MTN pointe à la 8e place du classement cette année. Une régression pour l’entreprise sud-africaine qui perd deux places par rapport à l’année dernière. Malgré ce recul, MTN reste la seule marque africaine dans le top 10 mondial. Elle est accompagnée de l’Ethiopienne Anbessa et la Nigériane Dangote sur le podium.

Au total 14 marques africaines sont recensées dans ce top 100 de l’African Brand. Ce qui est une baisse par rapport à 2018 où 17 griffes du continent étaient représentées. Avec cinq marques, l’Afrique du sud est la plus représentée : MTN (8), DSTV (45), Tiger Brands (47), Shoprite (52) et PicknPay (84). La nation arc-en-ciel est suivie par le Nigeria qui en compte quatre : Dangote (25), Glo (30), Star Beer (54) et le leader du e-commerce Jumia (74). Les autres pays représentés sont l’Ethiopie, le Kenya, le Zimbabwe, l’Ouganda et la Zambie qui n’ont chacun qu’une seule marque dans le classement.

Au niveau mondial, l’équipementier américain Nike reste la marque la plus appréciée par les Africains. Viennent ensuite son rival allemand Adidas (2), le fabricant sud-coréen Samsung (3), l’Américaine Coca-Cola (4) et la Chinoise Tecno (5).