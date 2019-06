Lutte contre le terrorisme, le message de Macky Sall à Ouattara

Macky Sall séjourne à Abidjan depuis le jeudi 20 juin 2019. Le président sénégalais, qui est accompagné de son épouse, a eu un entretien en fin d'après-midi avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.

Macky Sall parle du terrorisme

Le président Alassane Ouattara et le chef d' État sénégalais ont échangé sur la coopération bilatérale, les questions régionales et internationales et plusieurs sujets d’intérêt commun. Macky Sall a saisi l'occasion pour livrer son point de vue en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. "Nous demandons une synergie de travail de nos forces pour combattre le terrorisme dans la sous-région", a affirmé l'hôte de la Côte d'Ivoire. Il a avancé que l'ex-directeur adjoint du Fonds monétaire ivoirien (FMI) "incarne la voie de la sagesse et constitue pour l’Afrique de l’Ouest un motif de grande fierté".

Macky Sall a aussi appeler à "développer des solidarités, mais également des synergies en matière de renseignements et de coopération sécuritaire". Pour sa part, Alassane Ouattara a fait savoir que "la MINUSMA (Mission intégrée des Nations unies pour la stabilisation pour le Mali" et le G5 Sahel ne suffisent pas. Nous devons trouver des moyens de coordination plus élargis et plus efficaces pour aider ces pays à combattre le terrorisme". Le numéro un ivoirien a manifesté son engagement à œuvrer au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal dans tous les domaines.

Les deux chefs d' État ont signé cinq accords de coopération portant sur l'énergie, le pétrole, l'habitat social, le commerce, les échanges cinématographiques et la culture générale.

Pour cette visite de 72 heures, Macky Sall conduit une délégation composée entre autres d' Amadou Ba, ministre sénégalais des Affaires étrangères, Aminata Assomé Diatta, ministre du Commerce et de Hamidou Samba Kassé (ministre conseiller chargé de la Communication).