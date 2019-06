CAN 2019: Samuel Eto’o dévoile la liste des finalistes

A quelques heures du début de la CAN 2019, l’ancien international camerounais Samuel Eto’o s’est prêté au jeu des pronostics pour la compétition. Le meilleur buteur de l’histoire de la CAN voit des outsiders créent la surprise.

Samuel Eto’o dévoile ses favoris pour la CAN 2019.

Le coup d’envoi de la 32e édition de la CAN 2019 sera donné ce soir (20hTU). La rencontre inaugurale de cette 32e fête du football africain mettra aux prises les Pharaons d’Egypte, hôte du tournoi, au Zimbabwe. Meilleur buteur de l’histoire de la compétition (18 buts), Samuel Eto’o a donné son pronostic pour ce tournoi qu’il connaît si bien pour avoir remporté le trophée à deux reprises avec les Lions indomptables (2000 et 2002).

Dans une vidéo relayée sur Instagram, Samuel Eto’o croit savoir qui va soulever le trophée de la CAN au soir du 19 juillet. « À la fin du tournoi, il y aura le Nigéria, l’Égypte, le Maroc et le Cameroun », prédit le meilleur buteur des Lions indomptables (56 buts). L’attaquant camerounais pense aussi que deux « petits » pourraient également créer la surprise en Egypte. « De mon point de vue, je pense que des équipes comme le Bénin, la Mauritanie vont nous surprendre. Ce sont des équipes qui jouent très bien au football, qui ont pratiqué un très bon football et qui ont mérité d’être là », indique Samuel Eto’o.

Les Mauritaniens disputent la Can pour la première fois de leur histoire. Ils avaient terminé derrière l’Angola lors des éliminatoires, privant le Burkina Faso (3e lors de la au Gabon en 2017) de la CAN 2019. Les Ecureuils du Bénin participent à leur troisième CAN. Ils seront opposés au Cameroun en poules. Pas sûr que pour ce match, ils recevront le soutien de Samuel Eto’o contre les Lions indomptables.