CAN 2019: Les Lions indomptables risquent l'exclusion, les raisons

Dans une lettre au peuple camerounais, les Lions indomptables expliquent les raisons pour lesquelles ils refusent la prime de 20 millions de francs CFA proposée par les autorités camerounaises. Les champions d’Afrique en titre, réclament le double, soit 40 millions.

Les Lions indomptables estiment avoir déjà fourni assez d’efforts pour la CAN 2019.

Une fois de plus la tanière des Lions indomptables du Cameroun, est secouée par des problèmes de primes. Au point où les Lions ont refusé d’embarquer dans leur vol jeudi soir. Dans une lettre au peuple camerounais, les coéquipiers du capitaine Eric-Maxime Choupo Moting expliquent pourquoi leur participation à la CAN est menacée à cause de ces problèmes de primes.

Dans leur correspondance, les Lions indomptables confient qu’ils ont dû eux-mêmes payer leurs billets d’avion pour se rendre en Espagne où ils ont effectué le premier stage de préparation pour la CAN. Que ce soit en Espagne ou au Qatar où s’est effectuée la deuxième partie de la préparation, les poulains de Clarence Seedorf, disent n’avoir rien reçu de la part de leur fédération comme primes de présence. De même, ils révèlent qu’ils n’ont pas perçu de primes venant du top sponsor depuis quatre trimestres.

Les Lions indomptables se disent conscients de la situation sécuritaire du pays, raison pour laquelle lors de la précédente CAN gagnée au Gabon, ils avaient accepté des « primes minimales ». De même, en vue de l’organisation de la CAN 2019, finalement attribuée à l’Egypte, les joueurs avouent qu’ils ont accepté que leurs primes soient réduites de « 25% ».

Voilà entres autres les raisons avancées par les Lions qui justifient le refus de certains de leurs coéquipiers comme Joel Matip, Nicolas Nkoulou ou encore Stéphane Mbia de revenir en sélection à cause de cet amateurisme à la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). Alors que les Lions doivent jouer leur première rencontre mardi, ils sont encore à Yaoundé (au moment de la rédaction de l’article, ndlr) et risquent une exclusion selon les textes de la CAF.