CAN 2019 : Les Léopards de RDC manquent leur entrée, voici la raison

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) a été battue samedi par l’Ouganda pour son premier match de la CAN 2019. Les Congolais sont déjà en danger puisqu’ils sont derniers de leur groupe.

Les Léopards de la RDC ont été privés d’entraînement la veille du match.

Première surprise de la CAN 2019 ! Samedi, les Léopards de la RDC s’est inclinée contre les Cranes de l’Ouganda. Les Congolais ont été battus deux buts à zéro par les Ougandais. Cette défaite des hommes de Florent Ibenge est assez logique, tant le technicien congolais n’a pas eu de faire les derniers réglages avant la rencontre.

En effet vendredi, veille du match, les Léopards de la RDC n’ont pas pu s’entraîner. Citant un journaliste de Radio France Internationale (Thomas Saint Léger), Afrik-Foot révèle ainsi que les joueurs congolais ont passé la journée à l’hôpital. « Drôle de veille de match pour les joueurs de la #RDC : entraînement annulé et journée à l’hôpital pour faire valider les dossiers médicaux, incomplets pour certains (manquait apparemment la signature du médecin). Les Léopards affrontent l’Ouganda demain (samedi, ndlr) », a écrit le journaliste sur Twitter.

Les Léopards ont donc été punis sur le terrain. Ils ont cédé dès les premières minutes de jeu sur un but de Patick Kaddu (14e) et en début de seconde période lorsqu’Emmanuel Okwi a conforté l’avantage des siens (48e). Avec cette défaite, les hommes de Florent Ibenge sont derniers de leur poule avec une différence de buts plus conséquente que le Zimbabwe (-2 contre -1 pour les Zimbabwéens). Les Ougandais sont premiers de la poule A devant l’Egypte, le pays hôte de la CAN 2019. La prochaine journée s’annonce déjà décisive pour les Léopards. Ils vont affronter les Pharaons d’Egypte mercredi.