NBA : Encore une récompense pour le Camerounais Pascal Siakam

Déjà sacré champion de NBA cette année avec les Raptors de Toronto, Pascal Siakam s’est vu décerner un autre trophée dans la nuit de lundi à mardi.

Nouvelle récompense pour Pascal Siakam. Le Camerounais sort d’une saison extraordinaire ponctuée par le sacre en NBA. Il est d’ailleurs devenu le premier camerounais à remporter le prestigieux tournoi nord-américain. Impressionnant tout au long de la saison, l’intérieur des Raptors de Toronto a de nouveau été récompensé dans la nuit de lundi à mardi.

Pascal Siakam a en effet été désigné Most Improved Player (MIP) de la saison 2018-2019. Ce titre est décerné au joueur de NBA ayant le plus progressé par rapport à l’année précédente, sur la base de ses statistiques individuelles. L’élection se fait à travers un vote de 123 journalistes de la presse et de la télévision nord-américaine. Chaque journaliste nomme 3 joueurs : le premier recevant 5 points, le second 3 points et le troisième 1 point.

Avec ce trophée individuel, le natif de Douala entre encore plus dans l’histoire du basket. Pascal Siakam devient le premier africain à recevoir cette récompense depuis sa création en 1985. L’intérieur de 25 ans est aussi le premier joueur de la franchise canadienne à recevoir ce titre. Il a obtenu 469 points du jury, finissant à la première place à 86 reprises. Sur le parquet, Siakam a inscrit en moyenne près de 17 points (16,9) lors du précédent exercice, ainsi que près 6,9 rebonds.