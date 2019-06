Côte d' Ivoire : Réforme de la CEI, Zady Djédjé met le PDCI en garde

Zady Djédjé n'est pas du tout content de l'attitude de l'opposition ivoirienne concernant la discussion sur la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI). Il l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse, le mardi 25 juin 2019, à Marcory, une commune d' Abidjan, la capitale ivoirienne.

Zady Djédjé charge le PDCI et Bamba Moriféré

Zady Djédjé n'est pas passé par quatre chemins pour cracher ses vérités à l'opposition ivoirienne qui, pour lui, "ne se limite pas au PDCI (Parti démocratique de Côte d' Ivoire, NDLR) et à Bamba Moriféré". De quoi s'agit-il ? Le président de l' AID (Alliance des Ivoiriens pour la démocratie) reproche au parti d' Henri Konan Bédié et à Bamba Moriféré de ne pas oeuvrer dans le sens de la réforme de la Commission électorale indépendante. "Nous, jeunes formations politiques, mettons les vétérans politiques en garde. La Côte d' Ivoire a trop souffert. Il faut que nos ainés comprennent que l'opposition ne se limite pas au PDCI, Bamba Moriféré et autres. L'opposition a bel et bien participé à ce dialogue. Ceux qui veulent appeler les Ivoiriens à descendre dans les rues ont un agenda caché. Les Ivoiriens sont fatigués de descendre dans les rues", a-t-il martelé.

Il faut rappeler que le mercredi 19 juin 2019, la plateforme de l'opposition, le PDCI et LIDER avaient boycotté une rencontre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les échanges devaient porter sur la réforme de la CEI. Face à cette attitude, Zady Djédjé appelle à "privilégier l'intérêt général aux intérêts partisans". Le président démissionnaire du FPU (Front populaire uni) a indiqué que le "populisme n'a plus sa place en Côte d' Ivoire". Le conférencier a adressé une mise en garde en l'endroit de Bamba Moriféré et du PDCI. "Je les mets en garde. Je mets Bamba Moriféré en garde, je mets les ainés du PDCI en garde. La Côte d' Ivoire a besoin de paix et de stabilité", a-t-il menacé.

S'engageant pour la réforme de la CEI, Zady Djédjé a exhorté le Premier ministre ivoirien à aller au plus vite, car la présidentielle de 2020 approche à grands pas.