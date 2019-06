Basket : Charles Abouo fixe l’objectif des Eléphants au Mondial

L’ailier des Eléphants Charles Abouo croit aux chances de la Côte d’Ivoire pour la qualification au second tour de la Coupe du monde de basket. La compétition se joue cette année en Chine.

La Côte d’Ivoire est qualifiée pour la Coupe du monde de basketball cette année. Il s’agit de la quatrième participation des Eléphants à la compétition après celles de 1982, 1986 et 2010. En Chine où se déroule le Mondial (du 31 août au 15 septembre), la sélection entend faire mieux qu’en 2010. Pour Charles Abouo (29 ans), l’un des plus expérimentés de l’équipe ivoirienne, l’objectif est la qualification au second tour.

« C’est vrai pour toutes les équipes, mais il est évident que nous aimerions nous sortir de la phase de groupes et prendre part au second tour, car c’est à partir de là que les choses deviennent les plus intéressantes. C’est notre objectif principal. Nous n’y étions pas parvenus la dernière fois », indique Charles Abouo dans des propos relayés par Sport-Ivoire. Pour le sociétaire de l’ADA Blois en Pro B (deuxième division française), cet objectif n’est atteignable que si les Eléphants réussissent leurs sorties en phase de poules.

Cela s’annonce plutôt compliqué. Les coéquipiers de Charles Abouo sont logés dans la même poule que le pays organisateur. Les Eléphants restent d’ailleurs sur une défaite contre la Chine (83-73, au Mondial de 2010). La Côte d’Ivoire va également affronter le Venezuela et la Pologne. Quatre autres pays africains prendront part à cette Coupe du monde : Angola, Nigeria, Sénégal et Tunisie.