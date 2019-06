RHDP: Ouattara subit un second camouflet de la part d'un pro-Soro

Le Président Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP parti unifié, a procédé cette semaine à la nomination des membres des instances directives de son parti. Mais des personnes nommées disent ne pas se reconnaitre au sein du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix, qu’il dirige. Se disant proche de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Guillaume Soro, un certain Docteur Ali Aman vient de dire non à sa nomination au sein des instances du RHDP. Un autre camouflet pour le Président Ouattara quand on sait que le député Zérégbé Pascal du Rassemblement pour la Côte d’Ivoire (RACI), également proche de Guillaume Soro, avait, lui aussi, opposé une fin de non recevoir au chef de l’Etat qui l’avait pourtant nommé au sein du conseil national du RHDP.

Après le député Zérégbé, Docteur Ali Aman dit non à Ouattara et au RHDP

"Je soussigné Docteur ALI AMAN, fils et cadre du Sud-Comoé, déclare ce qui suit : Par voie de presse, j’ai appris avec grande surprise ce mardi 26 juin 2019, ma double nomination au Bureau Politique et Conseil National du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Paix et la Démocratie (RHDP). Je voudrais par cette déclaration rassurer les miens qui n’ont cessé de m’appeler pour en savoir davantage que je n’ai ni été consulté encore moins sollicité pour faire partie de la liste des membres des instances dudit parti.

Je remercie les responsables du RHDP pour l’estime et cette marque de confiance, c’est la preuve si besoin en était que le travail de terrain que nous abattons dans la région ne passe pas inaperçu mais je reste et je demeure au Comité Politique du Président SORO KIGBAFORI GUILLAUME Je réaffirme mon attachement au Président Soro Kigbafori Guillaume afin de l'accompagner dans sa quête du pardon et de réconciliation des IVOIRIENS. Par conséquent, je prie la haute direction du RHDP de prendre toute disposition utile à l'effet de retirer mon nom des effectifs militants du RHDP.

Fait à Abidjan le 26 juin 2019.

*Dr ALI AMAN*