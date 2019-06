CAN 2019 : Deux bonnes nouvelles pour Aliou Cissé contre le Kenya

Battus par les Fennecs d’Algérie lors de la 2e journée, les Lions de la Téranga d' Aliou Cissé jouent un match crucial lundi contre le Kenya. Il pourra compter sur les retours de deux renforts de poids.

Aliou Cissé annonce deux retours de taille chez les Lions de la Téranga.

Après le retour de Sadio Mané (suspendu pour la première rencontre) jeudi lors de la défaite contre l’Algérie (1-0), le sélectionneur des Lions de la Téranga pourra compter sur le retour de deux autres joueurs pour leur dernier match de poule. Lundi, les poulains d’ Aliou Cissé seront opposés aux Harambee Stars.

Pour cette ultime rencontre, l’attaquant Ismaïla Sarr et le milieu de terrain Idrissa Gueye seront opérationnels. Leur coach en a donné confirmation dimanche en conférence de presse. « Ils seront aptes pour le match de ce lundi », a précisé Aliou Cissé. Les deux joueurs avaient manqué le dernier match perdu par le Sénégal.

Toutefois, le sélectionneur des Lions devra faire sans trois joueurs. Blessé lors du premier match (victoire 2-0), le défenseur Salif Sané est encore en phase de récupération et ne sera pas prêt pour défier les Harambee Stars. Idem pour le latéral Youssouf Sabaly et le milieu Alfred Ndiaye. Malgré ces absences, Aliou Cissé ne compte pas effectuer de « changements radicaux ». Un nul face au Kenya suffit aux Lions de la Téranga pour valider leur ticket pour le second tour. Une défaite surprise face aux Kenyans les relèguera à la troisième place. Dans ce cas, il faudra espérer finir parmi les quatre meilleurs troisièmes pour poursuivre l’aventure égyptienne.