Affaire Valentin Kouassi: Une "arrestation de trop" (Konaté Navigué)

Konaté Navigué n'est pas resté silencieux suite à l'interpellation de Valentin Kouassi, président de la JPDCI Rurale. Ce cadre du Front populaire ivoirien s'est insurgé contre ce qu'il a qualifié d' "arrestation de trop".

Konaté Navigué soutient la JPDCI

Valentin Kouassi, président de la JPDCI Rurale, a été convoqué par la brigade de recherches de la gendarmerie nationale. Après plusieurs heures d'interrogatoire, ce proche d' Henri Konan Bédié a été conduit au camp de la gendarmerie d' Agban. Il est reproché au responsable de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d' Ivoire les faits de troubles à l'ordre public.

Konaté Navigué a réagi à cette situation non sans tirer à boulets rouges sur le pouvoir d' Alassane Ouatttara. Pour lui, l'actuel régime, par l'arrestation de Valentin Kouassi, montre des signes de panique et cherche à intimider les opposants "avec des métthodes franchement rétrogrades". Voici en intégralité la déclaration de Konaté Navigué :

Je viens d'apprendre l'interpellation du président de la JPDCI Valentin kouassi par la brigade de recherche. En entendant d'avoir tous les éléments sur cette interpellation de plus et forcement de trop, je voulais au nom de la Jeunesse du Front populaire ivoirien dénoncer, et condamner vigoureusement cette attitude du gouvernement qui consiste à intimider les opposants avec des méthodes franchement rétrogrades.

La JFPI apporte son soutien total à Valentin et à la grande famille de la jeunesse du PDCI.

Elle rassure la JPDCI qu'elle sera à ses côtés dans cette épreuve difficile. À quelques mois des élections générales en Côte d'Ivoire, La JFPI interpréte une telle arrestation comme un acte de panique de la part du gouvernement qui veut toujours utiliser le dilatoire pour occulter les vrais problèmes posés par les ivoiriens. De telles actions, loin de décourager les démocrates d'ici et d'ailleurs doivent au contraire raffermir notre détermination à lutter pour une société plurielle plus démocratique et plus libre. Oui, nous l'avons déjà fait, nous le pouvons encore."