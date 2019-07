Le RECOR va distinguer la Mugefci et le groupe Agentis

La traditionnelle cérémonie de récompense des Meilleurs artisans Africains de l'émergence du Réseau des Communicateurs pour la République (RECOR) aura lieu le samedi 20 juillet prochain à l'Ivoire Golf club de la Riviera.

3è Dîner gala Panafricain du RECOR: La Mugefci et le groupe Agentis nominés

Ce 3e dîner gala Panafricain du RECOR qui a pour thème: « Impact du programme social du gouvernement au profit des population: acquis, défi et perspectives », permettra selon le Président Directeur Général du groupe RECOR, Paul César Ehouman, de célébrer et récompenser au cours de cette prestigieuse soirée d'excellence toutes les composantes structures privées, para publiques et publiques qui ont en charge la mise en oeuvre du programme social de notre pays et qui le font avec des résultats visibles. A l' image du groupe Agentis, une société médicale Médicale.

Le Centre d’oncologie médicale et de radiothérapie, le premier du genre en Côte d’Ivoire réalisé par cette société, est opérationnel depuis janvier 2018. Situé dans la commune de Cocody, le centre a une capacité d’accueil de 160 à 200 patients par jour. Il compte 4 bâtiments avec des services de radiothérapie et d’oncologie médicale, un laboratoire et une pharmacie. Bâti sur une superficie de 11 500 m2, le centre a coûté 13,614 milliards de francs CFA, et travaillera à la sensibilisation, la prévention, le dépistage et les soins ainsi que l’accompagnement des patients pour une réinsertion totale.

A côté de cela le groupe Aventis est en train de réaliser les CHR d' Aboisso et d' Adzopé. Le renforcement de sa présence sur le marché marocain, où elle réalise un chiffre d’affaires de 400 millions, reste aussi un axe stratégique pour AGENTIS qui s’est lancé dans plusieurs opérations de croissance externe. En décembre 2018, la société a pris une participation de 25 %, dans Enova Research et Technology, le seul éditeur marocain des progiciels destinés aux établissements de santé.

Quant à la Mugefci, sous la houlette du Président Mesmin Komoé et les membres de sa direction et son conseil d' administration, plusieurs réformes ont permis d'accélérer l'étendue des offres aux mutualistes notamment avec des mesures visant l'équilibre du produit ivoire santé, la mise en circulation de la carte unique, intelligente qui permettra de maîtriser le flux des fraudes et déconvenues dans les prestations et l'arrimage intelligente entre la Cnam et la Mugefci qui vient renforcer les offres et prestations des mutualistes fonctionnaires.

Les Premiers responsables de ces entreprises à caractère sociale recevront des distinctions et partageront leurs expériences avec d'autres nominés. Ce sera, a-t-il poursuivi, "la nuit de l'excellence des artisans et entreprises opérant dans le social qui seront à l'honneur ». Notons que ce 3e dîner gala verra la participation de plusieurs personnalités administratives et politiques de la Côte d’Ivoire et de la sous région.