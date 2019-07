Foot – Cameroun : Aurélien Chedjou arrête avec les Lions indomptables

Le défenseur camerounais Aurélien Chedjou a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale. Le joueur de 34 ans n’avait plus arboré le maillot des Lions indomptables depuis 2016.

On ne reverra plus Aurélien Chedjou avec le maillot des Lions indomptables. Le défenseur camerounais de Bursaspor (Turquie) a indiqué qu’il mettait un terme à sa carrière internationale. Sous les couleurs nationales, le natif de Douala a été sélectionné à 49 reprises et inscrit un but.

Aurélien Chedjou a annoncé la nouvelle lors d’une interview sur une radio de Yaoundé. « Les années passent, il y a des générations qui passent aussi. Je pense que j’ai tiré un trait là-dessus. Moi je suis supporteur aujourd’hui. Je préfère me concentrer sur mon club et donner plus de temps à mes enfants », indique celui-ci qui s’est révélé en tant que milieu de terrain.

L’ancien joueur de Lille (France), avec lequel il a gagné le championnat français avec l’Ivoirien Gervinho, n’a plus été convoqué chez les Lions indomptables depuis novembre 2016. Le défenseur de 34 ans n’était donc pas de l’édition victorieuse de 2017. Une situation que le joueur semble avoir digéré aujourd’hui. « Aujourd’hui, pour moi c’est oublié. Mais je peux vous assurer que les deux premiers mois n’ont pas été faciles pour moi. C’était difficile de les regarder à la télévision dans ce sens qu’on a deux sentiments : on est content pour le pays, mais personnellement on se dit qu’on est passé à côté d’une grosse ligne au palmarès », explique le concerné interrogé par Philippe Boney.

Avec le Cameroun, Aurélien Chedjou n’aura donc remporté aucun trophée majeur. Il a néanmoins disputé deux Coupes du monde (2010) et deux CAN (2010 et 2015).