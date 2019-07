Foot : Le Congo renonce à organiser la CAN féminine en 2020

Le gouvernement congolais estime qu’il ne sera pas prêt pour organiser la CAN féminine l’an prochain. L'annonce a été faite par le ministre congolais des Sports, qui a adressé un courrier à la Confédération africaine de football (CAF).

Le Congo abandonne la CAN féminine, faute de moyens.

La CAN féminine n’aura pas lieu au Congo en 2020. Dans une correspondance adressée à la CAF, datant du 8 juillet, le ministre congolais des Sports annonce le désistement de son pays pour l'organisation de cet autre tournoi majeur de football.

Dans son communiqué, Hugues Ngouelondele justifie ce renoncement par des « tensions de trésorerie ». Le ministre rappelle qu’en 2018, le Congo avait donné son accord de principe pour abriter la CAN féminine sans avoir consulté le cahier de charges. Une fois en possession du document, Hugues Ngouelondele s’est rendu compte que « dans le contexte des grandes tensions de trésorerie où elle [la République du Congo] se trouve, elle est dans l’incapacité d’y répondre de façon optimale et rassurante ». Depuis les Jeux africains qu’il a organisés en 2015, le Congo s’est pratiquement mis en retrait de l’organisation de tout événement sportif.

Avant cette CAN féminine, les autorités congolaises avaient renoncé à abriter la Coupe d’Afrique de basket (Afrobasket), quatre mois avant son début, en 2017. La compétition avait été attribuée au Sénégal et à la Tunisie, vainqueur de cette édition. Le Congo out, la CAF doit chercher un nouveau preneur pour cette autre CAN. Cette énigme devrait être résolue le 16 juillet prochain au Caire, où le Comité exécutif de l’instance faitière du football va se réunir.