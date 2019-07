Affaire "L'Etat va récupérer les cautions des loyers": Toute la vérité

Fofana Lassina, directeur général de la caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI), au cours d'une conférence de presse mercredi 10 juillet 2019 à Abidjan-Plateau, et rapportée par Linfodrome.ci, a donné un avis aux propriétaires de maisons : "Les cautions de maisons doivent être désormais reversées à l'Etat''.

Fofana Lassina veut récupérer les cautions de maisons chez les propriétaires

La structure de Fofana Lassina fait savoir que les cautions ne doivent plus être versées aux propriétaires. Il l'a exprimé en ces termes : « Les diverses cautions (Cie, Sodeci) ainsi que les cautions sur les différents loyers d’habitation, les cautions sur les marchés publiques, les épargnes, les fonds en déshérence provenant des contrats d’assurance vie, les fonds des comptes dormants, les fonds de liquidation des entreprises publiques et des établissements financiers publics, etc. autant de ressources que la loi met au profit de la CDC-CI».

Cette information du directeur général Fofana Lassina, loin de réjouir les locataires en Côte d'Ivoire, les laisse perplexes. Et, ils s'interrogent : «Comment l'Etat va récupérer la caution des mains des propriétaires de maison d'autant plus que la limite de deux mois de caution qui avait été fixée par le gouvernement en conseil des ministres, n'a jamais été respectée ? N'est ce pas une décision de plus du ministère de la construction? ».

Autant de questions que l'on pourrait se poser face à cette déclaration de Fofana Lassina. En tout état de cause, Fofana Lassina a expliqué lors de sa conférence que les ressources de sa direction sont notamment les produits qui sont générés par ses activités propres; les résultats comptables de l’année qui lui sont affectés; les ressources mobilisées sur les marchés financiers; les ressources des professions juridiques (Notaires, Greffiers, Avocats) et les fonds d’épargne et de prévoyance.

Poursuivant son explication, Fofana Lassina a toutefois tenu à indiquer que la caisse se veut être un acteur majeur dans la transformation structurelle de l’économie de la Côte d’Ivoire. «La Caisse est un établissement public à caractère financier doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour objet de mobiliser, sécuriser et gérer les fonds publics et privés définis par la loi. La Caisse a également de par ses missions, vocation de financer l’économie de la Côte d’Ivoire à travers des investissements d’intérêt général et des investissements financiers», a souligné Fofana Lassina.